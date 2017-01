Extradé aux États-Unis, "El Chapo" plaide non coupable

Lors de sa première comparution devant la justice américaine, "El Chapo" s'est contenté de dire "Oui, monsieur" au juge qui l'informait des 17 chefs d'accusation retenus contre lui.

Crédit : HO / INTERIOR MINISTRY OF MEXICO / AFP Le narcotrafiquant mexicain "El Chapo" escorté par la police avant son extradition aux États-Unis.

par Félix Roudaut , Avec AFP publié le 21/01/2017 à 05:00

Il est accusé d'avoir dirigé un empire de la drogue. Après son extradition par le Mexique aux États-Unis, Joaquin "El Chapo" Guzman a plaidé non coupable, vendredi 20 janvier, lors de sa première comparution devant un juge américain. Vêtu d'une combinaison de prisonnier bleue et assisté d'un interprète, le célèbre narcotrafiquant de 59 ans s'est borné à répondre "Si, señor" ("Oui, monsieur") au juge fédéral James Orenstein qui l'informait de ses droits et des 17 chefs d'accusation retenus contre lui.



En à peine dix minutes, l'audience qui se déroulait dans une salle comble d'un tribunal fédéral de Brooklyn se terminait. Guzman, véritable roi de l'évasion, repartait derrière les barreaux, sans possibilité de caution. Aucune date n'a été fixée pour le procès qui s'annonce "complexe", tant les activités du cartel Sinaloa étaient vastes, selon le juge. Une première audience pour le préparer a été fixée au 3 février.

Selon le procureur fédéral Robert Capers, son cartel a acheminé et distribué, pendant près de 25 ans, plusieurs milliers de tonnes de drogue colombienne, héroïne, cocaïne, marijuana, méthamphétamines, à travers les États-Unis. Le pays estime par ailleurs à quelque 14 milliards de dollars les revenus que Guzman aurait ainsi dégagés, et espèrent "récupérer au moins une partie" de ce butin, selon le procureur général.





Extradé la veille, la fatigue pouvait se lire sur le visage du narcotrafiquant lors de son arrivée sur le sol américain. "Quand il est sorti de l'avion hier, dans ses yeux on pouvait lire la surprise, le choc, et dans une certaine mesure, la peur" de se retrouver face à la justice américaine, a affirmé lors d'un point presse Angel Mendelez, l'un des agents américains en charge de la longue trappe de Guzman. Celle-ci est désormais bien terminée.