publié le 08/11/2017 à 11:50

"Tout va bien se passer". C'est avec ce dicton que Barack Obama avait conclu ses huit ans à la Maison Blanche, le 20 janvier dernier. Et depuis, le 44ème président des États-Unis ne s'est visiblement pas ennuyé. Sans la pression de la fonction sur ses épaules, Barack Obama s'adonne à d'autres occupations. Rédaction de ses mémoires, conférences dans le monde entier ou œuvres caritatives... Les activités de l'ancien président sont variées et bien loin de la politique, sans toutefois s'éloigner trop de Washington.



Dès son départ de la Maison Blanche, Barack Obama avait annoncé vouloir "offrir à sa femme des vacances bien méritées". Deux semaines de vacances en Californie plus tard, les Obama sont de retour à Washington.

En tant qu'ancien Président, il y bénéficie toujours de quelques privilèges, inscrits dans le Former President Act de 1958. En plus d'un service de protection ou de la possibilité d'être soigné dans les hôpitaux militaires, Barack Obama touche une retraite de 150.000 dollars par an, ainsi qu'un budget de 96.000 dollars supplémentaire pour rémunérer des conseillers ou des assistants, rapporte Le Figaro.

Écrire ses mémoires

En huit ans de service à la Maison Blanche, Barack Obama a visiblement des histoires à coucher sur le papier. Il avait déjà publié plusieurs ouvrages, comme Les rêves de mon père en 1995 ou L'audace d'espérer en 2006, sa notoriété et sa popularité lui avaient permis d'en vendre 3 millions d'exemplaires chacun.



Il aurait, depuis son arrivée à la Maison Blanche, tenu un journal de bord. Ses mémoires découleraient de ce carnet, qui pourrait être édité par Penguin Random House qui, selon Le Financial Times, aurait offert 60 millions de dollars pour publier les confidences présidentielles.



La somme devrait également inclure la publication des mémoires de Michelle Obama, l'ancienne première dame des États-Unis.

Des conférences (très) lucratives

Autre activité post-Maison Blanche, des conférences. Le statut d'ancien président permet à Barack Obama d'être convié aux quatre coins du monde pour parler de divers sujets. D'après Le Figaro, il aurait ainsi participé à une conférence organisée par la banque d'investissement Cantor Fitzgerald, à New York, pour quelques 400.000 dollars.



En tout, depuis janvier dernier, il aurait participé à six conférences, partout dans le monde, qui lui auraient rapporté plusieurs millions de dollars.

Former la "prochaine génération de leaders"

Si la famille Obama vit encore à Washington, pour que leur cadette Sasha termine ses études secondaires, ils envisagent de retourner à Chicago. Barack Obama ambitionne en effet d'y construire un "Presidential Center", au sud de la ville et dont l'inauguration est prévue pour 2021.



L'objectif est avant tout de former "la prochaine génération de leaders : travailleurs sociaux, journalistes, élus", avait-il indiqué au magazine Rolling Stone. Un espace constitué de salles de classe ou de laboratoires destinés à former de nouveaux "leaders", sans pour autant expliquer clairement le fonctionnement du centre et ses objectifs.