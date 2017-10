publié le 19/10/2017 à 09:59

En janvier 2017, Barack Obama quittait la Maison Blanche et son tourbillon politique. Depuis, il s'est fait discret, malgré la politique de Donald Trump ouvertement hostile à celle de son prédécesseur. Mais ce jeudi 19 octobre, Barack Obama va revenir sur la scène politique en assistant à deux réunions de campagne, l'une près de New York dans le New Jersey, la seconde en Virginie.



L'ancien président démocrate, 56 ans, apportera son soutien aux candidats de son parti au poste de gouverneur. Hasard du calendrier, ces élections se dérouleront le 7 novembre prochain soit un an après la victoire de Donald Trump à la présidentielle, le 8 novembre 2016.



Mais l'importance de ces rendez-vous tient surtout à leur rareté, puisque les Américains sont peu consultés avant les échéances électorales de mi-mandat, en 2018. "Il y a seulement deux grosses élections cette année (aux États-Unis), pour le poste de gouverneur du New Jersey et celui de la Virginie", a indiqué à l'AFP le professeur de sciences politiques Larry Sabato. "Tout l'enjeu est de décrocher une position avantageuse dans la perspective des élections de mi-mandat de 2018", souligne-t-il.

Un silence rarement rompu

Aucune information n'a filtré sur ce que pourrait dire Barack Obama, alors que son bilan à la Maison Blanche fait l'objet d'une entreprise de démolition par son successeur. Depuis qu'il a quitté ses fonctions le 20 janvier, le premier président noir des États-Unis s'est tenu à l'écart du débat politique, fidèle à une tradition de réserve observée par ses prédécesseurs.



Après s'être offert trois mois de vacances, Barack Obama est désormais occupé à la rédaction de ses mémoires. Il n'a depuis que peu parlé en public et n'a donné pratiquement aucune interview. Les quelques fois où il a estimé devoir briser ce silence, il l'a fait sur des sujets d'importance nationale, comme l'immigration, la couverture santé ou la lutte pour le climat.

Mais en retrouvant jeudi une ambiance de meeting face à des militants démocrates auprès desquels il a conservé une excellente cote, le 44e président américain pourrait être tenté de glisser quelques critiques à l'encontre de Donald Trump, qui lui ne se prive pas de l'éreinter publiquement.