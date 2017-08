publié le 21/08/2017 à 15:37

Les enquêteurs commencent à y voir plus clair dans la nébuleuse terroriste responsable des attentats revendiqués par Daesh. Quatre jours après la double attaque terroriste qui a fait quinze morts en Catalogne, la police espagnole a fait un net bond en avant en identifiant formellement le principal suspect en fuite. Il s'agit du conducteur de la fourgonnette qui a ôté la vie à treize passants sur La Rambla, jeudi 17 août à 16h50. Ce même homme est soupçonné d'avoir tué le conducteur d'une voiture dans sa fuite.



Les investigations progressent par ailleurs pour comprendre dans quelle mesure cette attaque, et celle de la station balnéaire de Cambrils qui a fait un mort dans la nuit de vendredi 18 août, a été préparée. Tous les efforts se concentrent sur une cellule jihadiste d'une douzaine de personnes.

D'après le responsable des affaires intérieures en Catalogne, "la capacité d'action de cette cellule a été neutralisée" et se trouve désormais "hors d'état de nuire". Néanmoins, au moins un homme demeure dans la nature.

Les suspects liés à l'attaque

› Huit suspects sont morts. Cinq d'entre eux ont été tués par les forces de l'ordre lors de l'attentat de Cambrils. Il s'agit de jeunes hommes identifiés et âgés entre 17 et 24 ans. En outre, des restes humains pouvant appartenir à trois hommes ont été retrouvés dans la "maison conspirative" qui a explosé à Alcanar, la veille des attentats. Leurs corps n'ont pas été identifiés et des analyses ADN sont en cours.



› Quatre suspects ont été arrêtés. Ils ont entre 21 et 34 ans, selon El Pais. Tous ont été arrêtés à Ripoll, un village de Girone où la cellule terroriste serait née.



› Trois sont recherchés. Cela concerne notamment Younès Abouyaaqoub, identifié comme étant le conducteur de la camionnette qui a fauché les passants sur La Rambla. Il a pris la fuite juste après avoir commis sa tuerie. Parmi les deux autres hommes recherchés, possiblement morts dans l'explosion d'Alcanar, il est question de l'imam de Ripoll. Cet homme est suspecté d'avoir embrigadé les membres de la cellule jihadiste. Un séjour en prison, achevé en janvier 2012, l'a permis de croiser des islamistes liés aux attentats de mars 2004 à Madrid (191 morts).

La fuite du conducteur

› Un meurtre durant sa fuite ? Younès Abouyaaqoub a abandonné son véhicule sur La Rambla, après avoir tué 13 passants en les percutant. Il s'est enfui à pied dans les allées du populaire marché La Boqueria, puis s'est rendu à la zone universitaire située à l'ouest de la ville pour y dérober un véhicule. Ce dernier forcera un barrage routier avant de terminer sa course dans la localité de San Just Desvern. Dans l'habitacle, les forces de l'ordre trouvent un homme tué à l'arme blanche. Il a sans doute été assassiné par le suspect. Les autorités considèrent qu'il s'agit d'une 15e mort dans le bilan des attentats.



› Un avis de recherche lancé. Les autorités ont diffusé publiquement des photos et des informations pouvant aider à reconnaître Younès Abouyaaqoub. Le signalement a été transmis à toutes les polices d'Europe, ce qui sous-entend que le suspect a pu franchir les frontières espagnoles.

L'explosion d'Alcanar

› L'explosion survenue la veille des attentats pourrait avoir précipité le passage à l'acte. Au moins 120 bouteilles de butane ont été retrouvées dans la maison qui a explosé mercredi 16 août. Dans ce lieu situé à 200 kilomètres au sud-ouest de Barcelone, occupé depuis environ six mois, les jihadistes préparaient des explosifs.



Des traces de TATP, produit hautement instable et connu pour avoir été utilisé dans les attaques à Paris et Bruxelles, ont été découvertes dans les décombres. Il est possible que les terroristes aient voulu commettre d'autres attentats, de façon imminente.