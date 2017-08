Attentat à Barcelone : une enquête antiterroriste ouverte par le parquet de Paris

et AFP

publié le 18/08/2017 à 12:15

La procédure est classique. Une enquête antiterroriste a été ouverte par le parquet de Paris à la suite des attentats qui ont touché les villes de Barcelone et Cambrils en Espagne. Treize personnes ont perdu la vie et vingt-six Français ont été blessés, dont au moins 17 gravement.





L'enquête de flagrance, habituelle quand des Français sont victimes d'actes terroristes à l'étranger, a été ouverte pour "tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ)", a indiqué le parquet.