Attentat de New York : Ryan Nash, ce policier devenu un héros national

À l'origine, il était en intervention pour éviter une tentative de suicide. Puis Sayfullo Saipov s'est retrouvé à quelques mètres de lui. Ryan Nash est le policier qui a mis fin à la course meurtrière de l'individu ouzbek qui a tué huit passants, mardi 31 octobre, sur une piste cyclable de Manhattan. En blessant par balle l'assaillant, cet agent est devenu un héros national.



Peu après 15 heures, le policier se trouvait dans la réputée école de Stuyvesant avec trois collègues. Puis un bruit sourd résonne dans la rue : après avoir fauché des vies sur une piste cyclable, au volant de sa camionnette, Sayfullo Saipov venait de percuter un bus scolaire et de poser pied à terre avec deux armes (une de paintball, l'autre à air comprimé). Ryan Nash se précipite dehors et met en joue le suspect. Il fait feu à neuf reprises, avec son arme de poing. Le tueur tombe, touché par une munition à l'abdomen. Cette blessure nécessitera une opération, sans que son pronostic vital ne soit immédiatement engagé.

Cet acte a valu au policier, qui exerce ce métier depuis 2012, d'être félicité de toutes parts. Le maire de New York, Bill de Blasio, a exprimé ses félicitations devant la presse : "C'est un très bon jeune homme. Il est très humble par rapport à ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a fait est extraordinaire. Cela a donné beaucoup de foi et d’admiration à nos forces de police". "Merci pour votre bravoure et action rapide pour arrêter l'attaque terroriste", a écrit Bill Bratton, ancien responsable de la police de New York, dans un message sur Twitter.



Au lendemain du premier attentat meurtrier à New York depuis le 11 septembre 2001, le policier s'est brièvement exprimé devant la presse, en lisant un communiqué. "Bien que j'aie le sentiment que nous avons juste fait notre travail, comme des milliers d'officiers le font tous les jours, je comprends l'importance des événements d'hier et le rôle que nous avons joué. Je suis content de la reconnaissance que nous avons reçue", a-t-il déclaré, avant de décliner toute invitation à répondre aux questions des journalistes durant le temps de l'enquête.

To NYPD Officer Ryan Nash-thank you for your bravery & quick action in stopping yesterday's terrorist attack. Truly one of New York's Finest pic.twitter.com/xdDvNBc7HD — Bill Bratton (@CommissBratton) 1 novembre 2017