Huit morts et onze blessés. C'est le bilan de l'attentat du quartier de TriBeca, à New York. Mardi 31 octobre, le chauffeur d'une camionnette a fauché une vingtaine de personnes. Parmi les huit victimes, on compte au moins six étrangers : cinq amis argentins et une Belge. De son côté, l'agresseur, blessé par un tir de policier, a été interpellé. Il s'agit d'un Ouzbek de 29 ans, dont les enquêteurs tentent maintenant de cerner la personnalité.



L'homme, qui est pour l'instant gardé à l'hôpital, se serait vanté de son attentat auprès des officiers, alors que les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Ils ont notamment collecté des appareils électroniques dans le logement du terroriste présumé, dans le New Jersey. Cet Ouzbek, arrivé aux États-Unis en 2010, y résidait avec son épouse. En consultant son historique, les enquêteurs ont constaté qu'il avait consulté des sites jihadistes. Les autorités se penchent également sur ses relevés bancaires.

Un acte isolé selon les enquêteurs

Selon les enquêteurs, il s'agirait d'un acte isolé. L'homme n'appartiendrait pas à une cellule jihadiste. Le FBI interroge également sa femme, pour déterminer si elle était informée de ce projet d'attentat et si, le cas échéant, elle en était complice.

Le suspect de l'attaque était un chauffeur Uber. Aussi, les enquêteurs sont en train de consulter ses différentes courses, ces derniers mois, afin de vérifier s'il avait repéré les lieux de l'attaque. Ils pensent par ailleurs que l'homme cherchait à mourir, ses deux armes étant factices. Il détenait cependant dans sa voiture un couteau qu'il n'a pas utilisé. Le contenu de la note qu'il avait laissée dans sa camionnette a également été dévoilé : "Daesh vit pour toujours", avait-il indiqué, en référence à la prise récente de Raqqa (Syrie).