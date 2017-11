publié le 02/11/2017 à 07:23

Le terroriste qui a tué huit personnes et en a blessé douze mardi 31 octobre à Manhattan, en fonçant sur des passants et cyclistes, a revendiqué son appartenance au groupe État islamique et déclaré aux enquêteurs être "satisfait" de son acte, a indiqué mercredi le parquet fédéral, qui l'a inculpé pour terrorisme. De son côté, Donald Trump a réclamé sur son compte Twitter que le suspect, Sayfullo Saipov, un Ouzbek de 29 ans arrivé aux États-Unis en 2010, se voit infliger la peine de mort.



Lors des interrogatoires à l'hôpital, où Saipov a été transporté après avoir été blessé lors de son arrestation, il n'a montré aucun regret, se disant "satisfait de ce qu'il a fait". Il a même demandé à pouvoir déployer le drapeau noir de Daesh dans sa chambre d’hôpital, selon les enquêteurs.

La police a annoncé mercredi soir avoir retrouvé un autre Ouzbek, Mukhammadzoir Kadirov, 32 ans, pour lequel elle avait émis un avis de recherche dans l'enquête sur l'attaque qui a New York mardi.

À écouter également dans ce journal

- C'est aujourd'hui que l'opérateur Orange lance sa banque mobile Orange Bank, devenant le premier géant des télécoms en France à tenter l'aventure sur un secteur déjà ardemment disputé par les établissements traditionnels et de nouveaux acteurs technologiques.



- Le trafic du RER A, la ligne ferroviaire la plus fréquentée d'Europe, coupé depuis lundi entre les gares de la Défense et d'Auber à Paris, suite à l'arrivée d'eau boueuse dans un tunnel de la ligne, a repris jeudi matin, a indiqué la RATP sur son compte Twitter.



- En Espagne, Carles Puigdemont ne se rendra pas à la convocation de la justice espagnole qui a ouvert contre lui une enquête pour sédition et rébellion qu'il qualifie depuis Bruxelles de "procès politique".



- En Grande-Bretagne, le ministre britannique de la Défense Michael Fallon, poids lourd du gouvernement de Theresa May, a démissionné mercredi alors qu'il est accusé d'avoir harcelé sexuellement une journaliste il y a quelques années.



- François Hollande, est loin de se faire discret depuis qu'il a quitté l'Élysée. Il visitera les quartiers nord de Marseille aujourd'hui.



- Ligue des champions. Monaco voit ses chances de qualification pour les 8e de finale se réduire après son match nul (1-1) face au Besiktas. De son côté, Tottengam s'est qualifié pour les 8e en battant le Real Madrid 3-1, à Wembley. Et Manchester City se qualifie également après sa victoire 4-2 à Naples.