Ariana Grande - The Way ft. Mac Miller

publié le 23/05/2017 à 10:00

Ariana Grande, pop-star américaine de 23 ans est "brisée". C'est à la fin de son concert le 22 mai à la Manchester Arena qu'une explosion s'est produite, faisant 22 morts et 50 blessés. "Brisée. Du fond du cœur, je suis affreusement désolée. Je n'ai pas de mots", a tweeté la chanteuse le 23 mai au matin.



Très populaire auprès des jeunes pour sa musique pop et ses clips colorés, dans la lignée de Selena Gomez, ex-chanteuse Disney et petite amie de The Weeknd, la star effectuait une tournée en Grande-Bretagne, Dangerous Woman Tour, pour son dernier album Dangerous Woman, sorti en 2016.

À 23 ans, Ariana Grande possède déjà une carrière mondiale auréolée de prix. Elle a débuté sur les planches de Broadway la comédie musicale 13. En plus de ses talents de comédienne, Ariana Grande prouve qu'elle sait chanter et décroche le rôle de Cat Valentine dans la série Victorious. Elle a alors 15 ans, et devient une star auprès du public, comme Selena Gomez et Miley Cyrus, considérées comme ses rivales.

Une icône de la pop

En 2013, Ariana Grande se lance pleinement dans la chanson. Elle continue de devenir un phénomène avec son premier avec son premier titre The Way en duo avec le rappeur Mac Miller. C'est le premier extrait de son album Yours Truly, qui se classe rapidement en tête du Billboard 200 (qui classe les 200 albums les plus populaires aux États-Unis). Son charisme et ses clips continuent de gonfler le succès de la jeune femme, qui devient en 2014 la première chanteuse à avoir deux albums classés numéro 1, deux années de suite dans le Billboard 200.



Au fil de sa carrière, Ariana Grande s'entoure des grands noms de la pop et du rap américain et australien comme Iggy Azalea, avec qui elle chante Problem, ou plus récemment avec Nicki Minaj, l'une des artistes hip-hop la plus populaire de sa génération. À 23 ans, elle a déjà sorti trois albums dont le dernier Dangerous Woman qui opère un tournant dans sa carrière. La star laisse l'image de la petite fille sage qui a grandi devant Disney Chanel pour celle d'une femme fatale. Sur cet album, l'artiste s'exprime d'une voix sensuelle sous des arrangements électronique et retro-pop.

Une voix hors-pair

Sa voix si atypique, qui peut passer du très grave au plus aigu lui permet d'être surnommé "la nouvelle Mariah Carey". Elle peut passer par toutes les notes, ce qui lui permet d’accéder au statut de diva à seulement 20 ans. Elle d'ailleurs aussi connue pour ses reprises des titres de ses aînées comme Céline Dion à la perfection, Mariah Carey et Christina Aguilera. C'est là qu'Ariana Grande tire son épingle du jeu par rapport à Selena Gomez, sa grande rivale : son talent de pour chanter les plus grands titres de la musique, sans avoir de difficultés.