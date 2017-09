publié le 21/09/2017 à 14:10

Ils sont pour l'instant six à avoir été arrêtés. Âgés de 17 à 48 ans, ces hommes sont directement soupçonnés d'avoir participé à l'attaque terroriste du métro de Londres, qui a fait 30 blessés vendredi 15 septembre.



Une bombe artisanale a explosé à la station Parsons Green en pleine heure de pointe, vendredi matin. Selon un communiqué de la police anti-terroriste, "six hommes sont désormais en garde à vue et des perquisitions se poursuivent à cinq endroits", précisant que celles-ci devraient durer encore "plusieurs jours".



Les suspects sont tous détenus dans une station de police du sud de Londres. La législation antiterroriste britannique permet de les détenir 14 jours sans poursuites.

Deux hommes arrêtés le lendemain de l'attaque

Un premier homme de 18 ans a été arrêté samedi matin dans la zone de départ portuaire de Douvres, qui permet de faire le trajet outre-Manche. Ce jeune homme est selon les premières informations un jeune orphelin irakien qui vivait à Sunbury-on-Thames, chez un couple de retraités accueillant des réfugiés.



Des images de caméras de surveillance obtenues par des médias semblent montrer un homme quittant cette habitation vendredi matin, porteur d'un sac similaire à celui contenant la bombe artisanale.



Le deuxième suspect, un Syrien âgé de 21 ans, a lui aussi été arrêté samedi mais à Hounslow, dans la banlieue ouest de Londres. Une perquisition a par ailleurs été menée dans un local commercial de cette localité. Le jeune homme aurait été en contact avec le premier suspect et serait lui aussi passé chez le couple de retraités.

3 hommes arrêtés aux Pays de Galles, 1 au sud de Londres

Mercredi 20 septembre, trois autres suspects ont été arrêtés par les forces de police à Newport, au Pays de Galles. D'abord un étudiant de 25 ans, venant du Kurdistan Iranien selon les médias britanniques, puis deux hommes de 30 et 48 ans qui résidaient dans une maison d'accueil pour les demandeurs d'asile.



Dernier en date, un jeune homme de 17 ans a également été arrêté jeudi 21 septembre à Thornton Heath, dans la banlieue sud de Londres, où une perquisition est en cours. L'État islamique avait revendiqué cette attaque à la bombe, mais pour l'instant aucune preuve n'a permis d'établir un lien avec les six suspects, selon la police britannique.