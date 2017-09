Attentat à Londres : le maire annonce qu'une "chasse à l'homme est en cours"

et AFP

publié le 16/09/2017 à 03:30

L'Angleterre a revu son niveau d'alerte à la hausse, passant de "sévère" à "critique", après l'attentat qui a fait 29 blessés dans le métro londonien, ce vendredi. Une attaque à la bombe artisanale rapidement revendiquée par l'État islamique via son organe de propagande Amaq. La police, qui n'avait encore procédé à aucune arrestation vendredi soir, a annoncé qu'elle "recherchait des suspects".



Theresa May, la Première ministre britannique, a annoncé que le niveau d'alerte était passé de "sévère" à "critique", qui signifie qu'un attentat est "imminent". "Quelqu’un a placé cet engin explosif artisanal dans le métro. Nous devons garder l’esprit ouvert à ce stade sur qui il est et des complices potentiels", a expliqué le commandant de l'unité antiterroriste de la police de Londres, Mark Rowley. "Une chasse à l’homme est en cours", a ajouté le maire de la ville, Sadiq Khan, sur LBC Radio.

D'après le dernier bilan des services de santé, 29 personnes ont été blessées dans l'attaque, dont aucun n'a été grièvement atteint. Les victimes ont été traitées à l'hôpital, "la plupart" pour des brûlures selon Mark Rowley. Theresa May a estimé que "l'engin explosif était destiné à faire d'énormes dégâts", à l'issue d'une réunion d'urgence de son cabinet, en début d'après-midi.