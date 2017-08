publié le 18/08/2017 à 12:47

C'est un tee-shirt qui est de plus en plus populaire depuis la multiplication des attaques terroristes. Il porte l'inscription "FCK ISIS", soit, en français, "Nique l'État islamique", ISIS étant l'acronyme en anglais du groupe terroriste basé en Irak et en Syrie.



Après l'attentat au camion bélier qui a foncé dans une foule de touristes à Barcelone sur la très fréquentée avenue de La Rambla, un individu est apparu à la télévision portant ce tee-shirt.

Alors qu'un journaliste de la télévision espagnole TVE est en plein direct depuis le lieu de l'attaque, un individu arborant fièrement le tee-shirt passe dans le champs de la caméra et envoie, ainsi, un message clair aux téléspectateurs. L'État islamique a en effet revendiqué l'attentat qui a fait, selon un bilan encore provisoire, 13 morts et des centaines de blessés.

Un second attentat a été perpétré à quelques kilomètres de la capitale catalane vers minuit. Une voiture bélier a foncé sur la foule et blessé 6 personnes, dont un policier. Une victime a succombé à ses blessures. Les assaillants sont tous morts. Trois hommes ont été interpellés dans le cadre de l'enquête, tandis que le conducteur de l'attaque meurtrière à Barcelone est toujours recherché.