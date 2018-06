publié le 12/06/2018 à 11:57

Que faire de l’Aquarius, ce bateau humanitaire qui transporte plus de 600 migrants secourus en Méditerranée ? L’Italie a tranché et refusé de l’accueillir. L’Espagne, elle, a accepté, mais le navire se trouve à plusieurs jours du port de Valence.



"Lorsque j’étais au gouvernement, l’Italie a toujours essayé de faire ce qu’il fallait avant tout : sauver la vie humaine", lance Cécile Kyenge, ancienne ministre italienne du gouvernement Letta. Mais en refusant d’accueillir l’Aquarius, Mateo Salvini se place dans la droite ligne de son programme.

"Nous faisons de la politique pour essayer de sauver des vies humaines", assène Cécile Kyenge. Selon l’ancienne ministre, l’Europe doit se saisir la question migratoire au plus vite, et trancher en faveur d’une répartition équitable des migrants au sein des pays membres.

Laurence Saillet, porte-parole des Républicains





"Accepter ce bateau, c’est cautionner le travail des passeurs. Accepter ce bateau, c’est continuer d’entretenir cette voie d’immigration. En 2017, 3.000 personnes ont péri et 600 cette année, alors que fait-on, on continue ?", questionne Laurence Saillet, la porte-parole des Républicains, en totale opposition avec Cécile Kyenge.



"Nous demandons à ce que les bateaux retournent sur leur lieu de départ. Nous proposons aussi de négocier avec les payes de départ pour que ces situations ne se présentent plus", plaide-t-elle.