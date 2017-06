Emmanuel Macron a "révolutionné le monde", selon Gérard Collomb

publié le 08/06/2017 à 15:42

Gérard Collomb est au côté d'Emmanuel Macron depuis le début. Une fidélité sans faille qui se poursuit aujourd'hui au sommet de l'État alors que le sénateur-maire de Lyon a été nommé ministre de l'Intérieur du premier gouvernement d'Édouard Philippe. Un mois après son élection à l'Élysée, le nouveau pensionnaire de la place Beauvau assure qu'un "vent nouveau se lève". "Il y a à peine trois semaines qu’Emmanuel Macron a été investi et on sent déjà qu'un vent nouveau se lève", a-t-il déclaré lors d'un hommage appuyé au nouveau président de la République évoquant "cette fierté de sentir que le monde entier portait soudain sur la France un regard nouveau".



Et Gérard Collomb ne s'est pas arrêté : "Les Français s'interrogeaient. À 39 ans, n'est ce pas un peu jeune pour affronter le monde ? Mais non seulement il a affronté le monde, il a étonné le monde, il a révolutionné le monde", a-t-il assurant qu'il avait pris "le leadership des chefs d'État européens" et que la chancelière allemande "s'est trouvée totalement étonnée par ce jeune président".

"Je crois qu'on n'avait jamais vu un début de quinquennat où les choses prennent une telle allure, une telle accélération", a encore estimé le ministre de l'Intérieur devant un millier de personnes à Villeurbanne. Avant de conclure en évoquant un président "jeune et débordant d'activité" : "Les Français vont voir la France bouger".