publié le 09/06/2017 à 11:00

LE CONTEXTE - Le premier tour des élections législatives aura lieu dimanche 11 juin. Le scrutin permettra de désigner 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale.



L'enjeu principal de ce premier tour des élections législatives est, pour l'éditorialiste Alain Duhamel, de savoir s'il y aura une majorité absolue ou une majorité relative. Même si une multitude de sondages et de projections prévoient une victoire du "camp macronien", il y a tout de même une différence entre une majorité absolue qui permettra le contrôle intégral de l'Assemblée nationale et une majorité relative qui implique une coalition.

Pour Alain Duhamel, l'intérêt réel serait qu'il y ait une majorité relative car il y a une volonté de renouvellement et de recomposition politique chez la population française. En effet, si les partis de gauche et de droite sont remplacés par un parti du centre, il ne s'agit pas d'une recomposition. En revanche, s'il y a une coalition, "ce serait quelque chose de nouveau et de différent".



L'autre point important de ce premier tour des élections législatives est la garantie de renouvellement des 577 députés de l'Assemblée nationale. Selon Alain Duhamel, les deux tiers des députés qui seront élus n'auront jamais siégé à l'Assemblée nationale. L'éditorialiste souligne que ce phénomène n'a pas eu lieu depuis 70 ans, au moment de la libération.