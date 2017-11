Sous cocaïne, un moniteur d'auto-école dealait pendant ses heures de conduite

publié le 10/11/2017 à 21:29

À Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Amor, ce moniteur d'auto-école arrondissait ses fins de mois... de manière stupéfiante. Et oui, ce professeur de conduite était aussi dealer. Et pas à ses heures perdues non, mais pendant ses cours de conduite ! C'est d'abord une lettre anonyme qui a alerté les policiers. Puis une deuxième.



Les enquêteurs ont placé le suspect sur écoute. Et ils ont rapidement découvert que les corbeaux avaient raison. Le moniteur ne vendait pas directement à ses conducteurs en herbe, mais profitait de ses leçons pour effectuer ses livraisons, sur le trajet. Six clients entendus par les policiers ont confirmé le trafic, rapporte Le Télégramme.

Et les perquisitions ont été largement fructueuses : plus d'un kilo d'herbe et cannabis ont été saisis, ainsi que de le cocaïne. Mais le malfrat réservait une autre surprise désagréable. Lors de son interpellation, au volant de sa voiture de conduite, les policiers lui ont imposé un test de dépistage. Positif. Le moniteur-dealer conduisait aussi sous l'emprise de stupéfiants.