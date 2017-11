et La rédaction numérique de RTL

publié le 07/11/2017 à 16:06

Dans le Doubs, le supermarché de la commune des Hôpitaux-Neufs est envahi par des touristes aux besoins pressants. Situé tout près de la frontière suisse, le magasin est devenu, pour son malheur, le point de ralliement des tours opérateurs chinois. Les cars remplis de touristes venus de Pékin ou de Shanghai s'arrêtent sur le parking, mais pas pour y faire des courses. Ce sont les toilettes du magasin conseillées par les guides accompagnateurs qui les attirent. Deux à trois fois par semaine, des files se forment sur le parking en direction de la porte des WC ! Sauf que cet afflux est problématique.



Les toilettes ne sont pas seulement un lieu de céleste soulagement. On vient aussi au petit coin pour y laver son linge et éplucher ses légumes. La direction constate les dégâts : inondations, canalisations bouchées... La note de plomberie est exponentielle. Le gérant a bien acheté sur internet une pancarte en mandarin pour inciter à la propreté, mais il ne sait pas vraiment ce qui est écrit dessus et les touristes rient parfois en la lisant. L'Empire du Milieu aurait-il choisi de faire pause pipi dans ce coin bucolique de Franche-Comté ? Un vrai casse-tête...Chinois, bien sûr !