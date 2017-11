publié le 08/11/2017 à 18:22

C'est l'histoire d'un ancien chauffard, qui remercie les gendarmes... avec une carte postale. La brigade de Fère-Champenoise (Marne) a découvert l'inhabituelle missive dans sa boîte aux lettres. Une carte de vacances, une photo de Croatie, et au dos, quelques mots d'un automobiliste.



"J'ai eu un accident de voiture le 25 avril 2015, commence-t-il, et vous m'avez supprimé mon permis pour alcoolémie". Écriture ronde, presque scolaire, mais l'homme n'écrit pas pour se plaindre loin de là. Il vient tout juste de récupérer son permis. Et la mésaventure l'a transformé : "Vous m'avez mis du plomb dans la tête, poursuit-il, et je tenais à vous remercier".

Et comme un bonheur ne vient jamais seul, le chauffard repenti ajoute : "Depuis, ma femme m'aime beaucoup plus. Voilà petite pensée pour vous de Croatie." Fierté de la brigade qui a immédiatement scanné et posté la carte postale sur son compte Facebook. En prenant tout de même soin de souligner, même si l'histoire prête à sourire, qu'il s'agit avant tout d'une saine prise de conscience.