publié le 09/11/2017 à 15:24

À Nice, cette défunte a disparu du cimetière. Sauf que, la famille de Jeanne, 84 ans, décédée le 30 décembre 2016, ne le savait pas. Depuis tout ce temps - presque un an - elle se recueillait donc devant une urne vide au cimetière de Caucade, à Nice. C'est à la Toussaint que la nièce de la défunte s'en aperçoit, par hasard, rapporte le journal local Nice Matin.



Elle ne se souvient plus de l'emplacement où repose tante Jeanne et demande donc au gardien, qui consulte son registre et donne sa réponse : "Cette dame n'est pas ici, ses cendres ont été dispersées en mer." Consternation de la famille qui n'a jamais fait une telle demande, et enquête auprès des pompes funèbres. Après vérification, celles-ci établissent que le corps a bien été incinéré, mais pas dispersé en Méditerranée.



Les cendres de l'octogénaire sont tout simplement restées stockées au crématorium. Oubliées. L'employé des pompes funèbres avait eu sans doute eu un gros coup de flemme. Et pensé qu'une urne vide, ni vu, ni connu, ferait l'affaire. Jeanne a pu être inhumée ce mercredi 8 novembre, mais la famille ne décolère pas et a pris une avocate.