"Cause mauvais résultats électoraux". Ce lundi 12 juin, Le Bon Coin dispose d’une nouvelle annonce un peu spéciale. Coincée entre une annonce de sièges de voiture beige et une seconde d'un PC de "gamer" : le siège du Parti socialiste ! Suite aux mauvais résultats du Ps au premier tour des élections législatives ce dimanche : 7,44%, un plaisantin s’est amusé à mettre en vente leurs locaux.



"Vends monument historique - ancien siège du parti socialiste - au 10 rue de Solférino à Paris cause mauvais résultats électoraux. Bien pour en faire un musée, folklore français", indique le vendeur sans préciser de prix. "Parce que le PS ne vaut rien", a-t-il indiqué au Huffington Post qui l’a contacté. Selon le média, le plaisantin serait un ancien du parti, déçu du socialisme et qui se serait engagé avec Emmanuel Macron dès le lancement du mouvement "En Marche !".



