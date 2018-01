publié le 20/01/2018 à 14:44

Ça fait 5 ans que je suis irréprochable : composte, vélo électrique, manteau en chanvre. À côté de moi, José Beauvais c'est le PDG de Total. Mais je viens d'apprendre que d'après un comité d'experts, on n'a que 5% de chances de sauver la planète. Ça fait une chance sur 20. Ça veut dire que si la planète était un cheval sur l'hippodrome de Longchamps, Bernard Glass ne nous dirait pas de miser dessus.



5% c'est aussi le pourcentage de chance de survie de Bernard Poirette dans un restaurant vegan. C'est beau de se dire que Nicolas Hulot fait tout ça pour 5% de chance, mais c'est officiel, on n'a pas su préserver l'endroit où l'on vit. Là c'est comme si on était tous locataire et qu'on venait d'apprendre qu'on n'allait pas récupérer notre caution.

Selon cette même étude, l'accord de Paris a seulement 1% de chances de parvenir à ses objectifs, d'où le nom "accord de Paris". En fait "Paris" ce n'était pas comme la ville, mais comme le jeu de hasard, un pari.

Au bout de 50 ans,le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a aussi été abandonné. Heureusement qu'on ne met pas toujours 50 ans pour se décider, sinon, Bernard vous seriez encore en train de vous demander : "J'y vais où pas à Mai 68 ?"



Mais certains zadiste ne veulent pas partir avant d'avoir créé un village expérimental. Alors je tiens à leur dire que rester à un endroit et créer une société ça s'appelle la civilisation. Nous on teste à l'échelle mondiale depuis 5.000 ans et c'est un échec total, donc c'est un peu condescendant de votre part de penser que vous pouvez faire mieux. Je pense qu'il faut céder la ZAD aux chaines de télévision, pour y tourner en même temps Camping Paradis, l'Amour est dans le pré et Rendez-vous en terre inconnu.

Le Jeremstargate, Watergate des 12/16 ans

Moi je n'ai plus foi en l'humanité parce que j'ai suivi l'affaire Jeremstar. Cette semaine, c'était le Watergate des 12 / 16 ans. Alors je vais vous faire un petit récapitulatif. Jeremstar, c'est un youtubeur connu pour faire des interviews people dans une baignoire. C'est un mélange entre Christophe Beaugrand et Maras.



Mais un autre youtubeur l'a accusé d'avoir volé un scoop, du coup pour se venger il a publié une vidéo compromettante à caractère pornographique de Jeremstar. Heureusement que tout le monde ne fait pas ça, sinon les célébrités ne se disputeraient plus chez Ruquier, mais sur Canal + le premier samedi du mois.



Dans la foulée le youtubeur a accusé un ami de Jeremstar de détournement de mineurs. Ami qui se fait appeler Babybel, comme le fromage. Comme quoi il n'y a pas que chez Lactalis qu'il faut se méfier des produits laitiers. Cette semaine, cette affaire était en une des pages cultures de Google actualité.



Cette semaine, la France a connu des rafales de 280 km/h, c'est peut-être la faute des médias qui brassent beaucoup de vent. Donc moi j'ai deux options, soit je m'enfonce dans le déni, soit je retourne dans la ZAD pour noyer mon dépit dans l'alcool de pissenlit.