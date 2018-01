Jeremstar sort du silence et nie en bloc les accusations du "Jeremstargate"

publié le 18/01/2018 à 12:08

Jeremstar n'entend pas se laisser faire. Ces trois derniers jours, un jeune membre très actif de Snapchat, un certain "Aqababe", a publié dans une avalanche de tweets une vidéo à caractère sexuel où apparaît Jeremstar et des extraits de conversations privées, relayant des accusations graves de détournement de mineur contre un de ses proches, Pascal Cardonna. Ces accusations ont suscité des centaines de milliers de messages sur les réseaux sociaux sous le mot-clé #Jeremstargate.



Jeremstar, de son vrai nom Jeremy Gisclon, a donc décidé de se défendre sur deux fronts. Le premier est judiciaire. Une enquête a été ouverte mercredi 17 janvier pour "atteinte à l'intimé de la vie privée" suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'images à caractère sexuel du chroniqueur TV.

Ce dernier a déposé une première plainte lundi 15 janvier avec son avocate Raquel Garrido et en prépare une deuxième concernant les nouveaux messages publiés depuis, a indiqué son autre conseil Aude Weill-Raynal. L'enquête ouverte par le parquet de Paris a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance sur la personne.

Jeremstar "nie" plusieurs accusations

Le second est un contre-feu médiatique. Après plusieurs jours de silence, Jeremstar a publié un communiqué pour répondre point par point aux allégations et rumeurs des réseaux sociaux.



Sur la vidéo où l'on peut voir le jeune homme se masturber, il explique : "J'ai conscience qu'une grande partie des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux sont des mineurs, et le fait qu'un cyber-agresseur [Aquababe, ndlr] les ait exposés à des images aussi violentes m'est intolérable".

Il prend aussi ses distances avec Pascal Cardonna. "Si j'ai longtemps entretenu une relation amicale avec Pascal Cardonna, je tiens à préciser que je n'ai absolument rien à voir avec sa vie intime et que je suis totalement étranger aux imputations dont il fait l'objet, à supposer qu'elles soient démontrées", explique-t-il avec prudence.



Et Jeremstar de continuer : "On m'accuse d'avoir facilité les supposés agissements de Pascal Cardonna. Je nie. On m'accuse d'y avoir participé. Je nie. On m'accuse d'être à la tête d'un réseau de prostitution de mineurs. Je nie. On m'accuse de m'être adonné avec lui à des orgie. Je nie."

Pascal Cardonna porte plainte pour "diffamation"

Le blogueur s'est parallèlement mis en retrait de l'émission de Thierry Ardisson sur C8 où il est chroniqueur (et à laquelle participe également Raquel Garrido).



De son côté, Pascal Cardonna a dénoncé des "attaques diffamatoires et mensongères", et a déposé plainte mercredi 17 janvier "pour diffamation et atteinte à la vie privée" auprès du procureur de la République de Nîmes. "Ma vie privée n'a rien à voir avec mon personnage [Babybel, ndlr] sur les réseaux sociaux", a souligné Pascal Cardonna, qui est par ailleurs coordinateur numérique à France Bleu.