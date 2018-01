publié le 13/01/2018 à 12:44

Les soldes peuvent faire envie avec leurs promotions avec leur +10, -30%... Ce ne sont plus des vitrines, c'est la rétrospective de la popularité de François Hollande pendant son quinquennat. En réalité les commerçants se débarrassent juste des invendus, sauf Pimkie qui se débarrasse de ses employés (…) Dans les boutiques, on retrouve les couleurs dont personne ne veut, des tailles beaucoup trop grandes. En fait, les soldes c'est super pour les daltoniens qui chaussent du 54 (…) Sans compter qu'il faut être très bon en maths pour pouvoir calculer tous ces pourcentages.





Un sondage Ifop sur les théories du complot révèle que 32% des Français pensent que le sida a été créé en laboratoire et testé volontairement sur la population africaine. Je pense que la gastro a été créée sur les barres de métro et testée volontairement sur les usagers de la ligne 13. 26% d'entre eux pensent également qu'il existe des sociétés secrètes qui se rassemblent dans la plus grande discrétion. Ça moi j'y crois, même que ça s'appelle les groupes Weight Watchers.



Un Français sur dix pense que la Terre est plate (...) En même temps, si elle est plate, cela veut dire qu'il y a un bord, duquel on peut tomber dans l'espace. Cela expliquerait la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès et de Larusso.