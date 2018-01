Christine Berrou : "En 2050, on sera tous Charlie et la Chocolaterie"

publié le 14/01/2018 à 11:53

Parlons de l'actualité qui n'a jamais été aussi sérieuse. L'heure est grave ! Selon une étude publiée par le Daily Mail, le chocolat devrait disparaître en 2050. En 2015 par solidarité, on était tous Charlie, en 2050 on sera tous Charlie et la chocolaterie.





Des parents diront à leurs enfants : 'Eh oui ! Mars avant, c'était une barre chocolatée, maintenant c'est la planète sur laquelle nous habitons après que Trump se soit assis par mégarde sur le bouton de l'arme nucléaire (…) En 2050, on sera tellement en manque de chocolat que la chanson "Chaud cacao" d'Anny Cordy, sera devenue une œuvre tabou !

Comment le chocolat pourrait disparaître de la surface de la planète alors qu'il a toujours été impossible de le faire disparaître de la surface de mes hanches ? Je viens donc de déposer deux pots de Nutella dans un coffre à la banque. À mon avis on est sur de la valeur sure, j'investis pour ma retraite je n'ai pas envie d'être encore dans ce studio à 83 ans.

Ce n'est plus de la diplomatie internationale, c'est 30 millions d'amis

L'actualité, c'est aussi la visite d'Emmanuel Macron en Chine. Lui qui se dit ni de droite ni de gauche, il a dû se sentir comme chez lui dans l'Empire du milieu. Il a offert un cheval a ceux qui le recevait, raison pour laquelle je n'inviterai jamais Macron chez moi, je n'ai pas assez de place dans mon appartement. Cela dit les Chinois nous avaient offert des pandas. Ce n'est plus de la diplomatie internationale, c'est 30 millions d'amis.







Il a aussi ouvert l'embargo sur la viande bovine. Quand on sait que l'élevage bovin en France, pollue autant que tous les transports réunis, j'ai une pensée pour Nicolas Hulot, qui sur l'échelle des gens qui n'ont pas trop le moral, doit se situer entre Tex et le PDG de Lactalis.