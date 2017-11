Le secrétariat du Père Noël ouvre ses portes

publié le 06/11/2017 à 09:17

C'est la haute saison qui démarre ce lundi 6 novembre pour les lutins du Père Noël. Outre la préparation des cadeaux et la révision annuelle des rennes pour assurer la livraison de cadeaux, le service de poste a également ouvert ses portes.





Une soixantaine d'employés de la Poste enfileront le costume pour répondre aux courriels et lettres envoyés par les enfants. Pour espérer une réponse, il faudra envoyer son message avant le 18 décembre. Et ceux qui recevront une réponse auront droit à une surprise, pour aider à patienter jusqu'au 25 décembre. La Poste a en effet annoncé qu'une carte postale à colorier serait jointe aux réponses.

Pour adresser son courrier manuscrit, rien de plus simple. Il suffit d'écrire "Père Noël" sur l'enveloppe, sans oublier de préciser le prénom et l'adresse de l'enfant au dos.

En 2016, c'est 1,2 million de 140 pays différents qui sont arrivés à Libourne (Gironde), au siège du secrétariat. Parmi eux, 91 000 ont écrit par courrier électronique sur lesite internet spécifiquement dédié à cette tâche.