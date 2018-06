"Jon Snow gagne mais fait la gueule, c'est l'équivalent de Zidane", dit Christine Berrou

publié le 03/06/2018 à 10:58

Je vais vous parler de l'exposition Game of Thrones qui se tient jusqu'au 1er septembre Porte de Versailles à Paris. Attention c'est une série télé, pas une contrefaçon de la Foire du trône. Je voudrais m'adresser aux grands-parents qui nous écoutent, et qui vont emmener leurs petits-enfants : que dire pour faire croire que vous vous y connaissez ?



Déjà dîtes que votre personnage préféré c'est Jon Snow, mais vous n'êtes pas obligés de faire remarquer qu'en français, son nom ça fait "Jean Neige". Jon Snow c'est un gars qui gagne tout le temps, mais qui fait quand même la gueule. C'est l'équivalent de Zidane.

L'histoire, c'est des gens qui se battent pour savoir qui prend le pouvoir, et ça dure depuis 7 ans. Les gens dans Game of Thrones ont de vrais problèmes. Ils se font attaquer par des dragons et des zombies. Alors qu'en France, qu'est-ce qui nous fait du mal en ce moment ? Le glyphosate et Rafael Nadal.

Ma grand-mère aimerait bien avoir une exposition sur les séries qu'elle regarde. Mais vous imaginez une exposition Camping Paradis ? Avec en vitrine des tongs et des matelas gonflable ? Je vais lui faire croire que ça existe, je vais l'emmener au rayon plage de chez Décathlon.