Christine Berrou décrypte les nouveaux mots des petits Larousse et Robert

publié le 19/05/2018 à 11:29

Le Petit Larousse et le Petit Robert ont dévoilé leurs nouveaux mots cette semaine. Tous les deux se ressemblent beaucoup, ont la même utilité, de beaux volumes et on les confond tout le temps. Ce sont un peu les frères Bogdanoff des livres quoi.



Tous les deux ont une version illustrée très pratique : devant un mot il y a l'image qui correspond. Par exemple, aux mots "burn-out imminent", je crois qu'il y a une photo de Nicolas Hulot et à l'expression "on n'en ferait pas un peu trop ?", il devrait y avoir une image du mariage du prince Harry.

Certes, une encyclopédie est un ouvrage fait pour être offert en grande quantité aux candidats de "Questions pour un champion", mais ça a d'autres utilités, comme entretenir une mise à jour de la langue française. D'où les nouveaux mots dévoilés cette semaine. Avec l'apparition des mots "dégagisme" et "revenu universel", on comprend que les mots en disent long sur l'année dans laquelle ils arrivent.