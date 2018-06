publié le 02/06/2018 à 14:05

L'an 79, année de l'éruption du Vésuve et de la naissance de Bernard Poirette, la catastrophe qui a coûté la vie à des centaines d'habitants de Pompéi. C'étaient les années 70 de la Rome antique, les gladiateurs portaient des armures en patdef et on écoutait le célèbre groupe The Rolling Toge.



Cette semaine sur le site archéologique a été découvert le squelette d'un habitant très mal chanceux. En effet, au moment où il s'enfuyait un encadrement de porte en pierre de 300kg lui est tombé dessus. Le genre de chose qui n'arrive qu'au coyote du dessin animé Bip-bip et le Coyote.

Mais c'est l'occasion de parler des mérites de cette ville vieille de deux mille ans garder en très bon état grâce au dépôt de matières volcaniques... On sait maintenant ce que Michel Drucker se met sur le visage !

Mais là-bas, on peut visiter par exemple la "villa de la statuette indienne", appelée ainsi car dans l'entrée se trouve une statuette indienne. C'est-à-dire que si des archéologues trouve ma maison dans 2000 ans ils l’appelleront la "villa du poster de Vincent Perrot".



On trouve aussi la "villa des mystères", qui fait plus série de l'après midi sur TF1 que vestige antique et dans ces villas des traces de mobilier comme des lits en pierre. Chez eux tous les chemins menaient à Rome, mais aucun chez Ikea.



Ces gens étaient très en avance, comme nous pour s'informer ils regardaient BFM : Bas-relief, Fresque et Mosaïque.