Eurovision : Christine Berrou réveillée par "les cris" de la Moldavie

publié le 13/05/2018 à 10:40

Samedi 12 mai, je me suis endormie devant le journal de France 2. Mais j'ai été réveillée par des cris. C'était la Moldavie qui chantait à l'Eurovision. Du coup, je suis restée pour nous voir perdre. Notre chanson s'appelait Mercy. Mais quand j'ai vu notre triste résultat, j'ai plutôt eu envie de chanter Comme d'habitude de Claude François.



On n'a pas gagné le concours depuis 1977, lorsque Marie Myriam avait chanté L'oiseau et l'enfant, une chanson d'amour sur un enfant. Franchement, qui drague là-dessus à part Allain Bougrain-Dubourg ? Cette année, la France a choisi de chanter une chanson engagée en portant des sous pull en col roulés noirs. Je voudrais leur dire : défendre une opinion, c'est bien. Mais voler la garde robe des Frères Jacques, c'est pas correct.

J'ai choisi de regarder l'Eurovision, car c'est un événement fédérateur qui permet aux Français de se retrouver autour d'une passion commune : critiquer les autres sur Twitter. Bravo quand même au groupe Madame, Monsieur, qui a au moins le mérite d'indiquer ce qu'il est. Car sur scène, il y avait en effet une madame et un monsieur.