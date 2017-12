Christine Berrou : "Selon Bison Futé le week-end est classé Anne Roumanoff"

publié le 23/12/2017 à 11:19

Cette semaine, je ne suis pas allée au marché de Noël mais au marché de la grosse bourde. C'était bien, il y en avait pour tous les budgets. Entre le voyage en avion à 350.000 euros d'Édouard Philippe et la blague à deux balles de Tex. Un voyage à 350.000 euros, j'espère que pour ce prix-là, en hôtesse de l'air, il a eu Vincent Perrot. Moi c'est ce que j'aurais demandé. Ils ont dit que c'était pour gagner deux heures et arriver avant le départ de Macron en Algérie pour qu'une des têtes de l'exécutif soit présente sur le sol. À ce prix-là, on peut dire qu'on s'est bien payée notre tête de l’exécutif.



J'ai envie de leur dire "Vous auriez pu laisser les Français pendant deux heures, je laisse bien mes chats tout un week-end et ça se passe très bien". En plus, ils sont propres, mes chats, les Français je sais pas. Édouard Philippe a déclaré "J'assume". J'ai envie de dire, vous êtes sûr qu'il a pas dit "J'ai le seum!". Cela aurait été bien plus adequat. Pas de sanction pour le Premier ministre alors que Tex, lui, pour sa blague, ne présentera plus "Les Z'amours".

Au sujet de l'interview d'Emmanuel Macron dimanche soir, à les voir tous les deux marchez avec leur brushing impeccacle de manière chorégraphiée, à un moment j'ai cru que j'étais sur M6 en train de regarder une émission qui se serait appelée "Les boys band, 20 ans après, que sont-ils devenus ?". Tout le monde a dit qu'une interview en mouvement était révolutionnaire. Non, ce qui aurait été révolutionnaire, ça aurait été d'envoyer Élise Lucet. Je pense qu'Emmanuel Macron serait sorti grandi d'une interview difficile. Sur ce je souhaite bon courage aux vacanciers qui sont sur les routes car selon Bison Futé le week-end est classé Anne Roumanoff. Bison Futé qui n'est pas si futé sinon il ne serait pas en voie d'extinction.