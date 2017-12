publié le 09/12/2017 à 10:54

Je voulais rendre hommage à Johnny Hallyday, mais je ne rendrais pas de plus bel hommage qu'Emmanuel Macron qui a réussi à placer astucieusement dans son communiqué 22 tubes de Johnny. C'était entre l'hommage et l'émission N'oubliez pas les paroles. On pensait avoir élu un banquier, mais en fait on avait élu Nagui.



En même temps, placer des titres de chansons pour lui c'est simple. On parle quand même du gars qui avait réussi à place perlimpinpin et croquignolette, en hommage... à personne. Notre président est un homme de lettres. Il aime toutes les lettres sauf trois : ISF.

Celui qui est également passé à côté de son hommage à Johnny, c'est Alexis Corbière, qui quelques heures après la mort du chanteur a tweeté que ce décès ne devait pas nous faire oublier la baisse du Smic. On n'a pas tous en nous quelque chose du tact.