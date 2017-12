publié le 16/12/2017 à 12:42

C'est une saga très complexe, qui dure depuis des années... Star Wars ou Notre-Dame-des-Landes ? Ne confondez pas les deux. Dans Star Wars, on détruit plein de planètes et avec l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, on va juste détruire la notre. Mais c'est bien au sujet de Star Wars que je voulais vous briefer, grâce à moi les personnes âgées qui nous écoutent pourront communiquer avec leurs familles à Noël.



Et moi ça ne me dérange pas de faire un petit peu de social, du moment que RTL ne me paye pas en chèques emploi service. La première chose à savoir sur Star Wars, c'est que ce n'est pas réel. Sinon, ça ferait longtemps que Brigitte Macron serait allée baptiser un Ewok au zoo de Beauval. Un Ewok, c'est entre une personne de petite taille et un yorkshire. Mercredi 13 décembre est sorti le huitième épisode, mais le concept, c'est qu'à chaque fois, on nous dit que c'est le dernier film, et puis il y en a un autre. Star Wars, c'est comme une tournée de Charles Aznavour.

Comme dans chaque film, on retrouve la Force, cette énergie qui relie tous les personnages. Ça existe aussi dans la vraie vie, sauf que ça s'appelle le Wi-Fi. Mais là, l'événement, c'est qu'après 35 ans, on retrouve Luke Skywalker qui, meurtri, s'est retiré sur une planète où il n'y a que des rochers et de l'eau. Bon, en fait, il est dans le Finistère.