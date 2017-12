publié le 10/12/2017 à 12:25

J'ai une nouvelle conseillère bancaire qui m'a demandé ce que je faisais dans la vie. J'ai répondu "humoriste et comédienne" et riche de cette information, elle a finalement écrit "étudiante". Si quelqu'un voit passer ma fierté, dites-lui que je la cherche. La question que je pose, c'est : peut-on avoir une vraie relation de confiance avec les banques. On leur confie tout notre argent et eux, ils attachent leur style avec des chaînettes.



J'ai vu qu'un projet d'attentat contre la première ministre Theresa May avait été déjoué. Ce n'est pas en France que ça arriverait. Bah oui... Pour préparer un attentat contre le premier ministre, il faudrait déjà que les types sachent qui c'est. Il y a aussi eu une panne géante à Montparnasse, une gare que je n'utilise jamais comme je suis déjà à l'ouest.

Mais l'info qui m'a titillée cette semaine, c'est celle selon laquelle Emmanuel Macron aurait déclaré que l'audiovisuel public était "la honte de la République". Alors il ne faut surtout pas le mettre au courant pour NRJ12, il risque de faire une attaque. Moi, je pense qu'il a dit ça sous le coup de l'énervement vu qu'Édouard Philippe en Nouvelle-Calédonie obtenait moins de buzz que quand Élise Lucet demande l'heure à un DRH.