publié le 05/11/2017 à 10:48

La Nouvelle star, une de ces émissions où on envoie des SMS surtaxés pour sauver des inconnus qui chantent, a repris sur M6. Ça ne date pas d’hier, les concours de chant. Georges Moustaki et Nana Mouskouri ont commencé comme ça. C’est d’ailleurs à cause de leurs origines grecques que les concours de chanteurs sont maintenant dirigés par un lobby grec. Vous ne me croyez pas ? La preuve en deux mots : Nikos Aliagas.



Dès le début, on a appelé ça de la radio-crochet, ce qui me parle puisque c’est ce que je fais. Je ne chante pas, mais je vis au crochet de RTL. Puisqu’on replace les choses dans l’histoire, la télé-réalité non plus n’est pas née du XXIe siècle. Filmer des gens à ne rien faire, ça date de 1993 et ça existe toujours. Ça s’appelle la chaîne parlementaire.

Dans le jury de la Nouvelle star cette année, il y a Benjamin Biolay, qui sur l’échelle de la joie de vivre se situe entre Arlette Chabot et un caillou. Il y a également Cœur de Pirate qui vient du Québec. D’ailleurs c’est merveilleux : c’est la première fois depuis deux semaines qu’on parle d’une artiste québécoise sans que ça implique Gilbert Rozon. Dans le jury, il y a aussi Dany Synthé, un musicien qui porte le nom d’un instrument qu’on n’utilise plus depuis 1995, comme si un webmaster s’appelait Jean-Claude Minitel.