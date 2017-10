Christine Berrou : "ce serait triste que Passe-Temps devienne Pastis"

publié le 29/10/2017 à 11:26

Fort Boyard est une émission dans laquelle on embauche des personnes de petite taille, dont "Passe-temps", qui cette semaine a fait cette déclaration terrible à la presse : "la production de Fort Boyard m’a jeté à la poubelle…" Alors je me dis, de un, que chez Fort Boyard ils aident peut-être les associations, mais ils n’ont rien compris au tri-sélectif. De deux, je me dis aussi que chez France 2, entre "Passe-temps" et David Pujadas, ils ne se comportent pas très bien avec les personnes de petite taille.



C’est quand même très violent ces méthodes de licenciement. Si ça se trouve, sous le maquillage de père Fourras, en fait c’est Pierre Gattaz, le président du Medef. Et puis comment tu fais pour retrouver du travail, quand tu as été nain pendant 20 ans chez Fort-Boyard ? Vous imaginez au Pôle emploi si on lui demande ses compétences ? "Je sais très bien courir avec un gros trousseau de clés". Il aura juste le choix entre serrurier ou gardien de prison. Formidable. J’espère qu’il ne va pas sombrer dans l’alcool, ce serait triste que "Passe-Temps" devienne "Pastis". En tout cas chez Fort Boyard, ils ont été "Pas-Sympa".

Le plagiat, c'est le viagra des impuissants sexuels

Mais le monde du showbiz est impitoyable. Cette semaine, il y a des humoristes français, qui ont été accusés d’avoir copié mot-à-mot des comiques américains, alors je ne dirai surtout pas qui, parce que j’ai un petit peu travaillé avec Jamel et je ne veux pas avoir de problèmes… Mais au fait, qu’est-ce que le plagiat ? C’est un petit peu le viagra des impuissants sexuels. Ce n’est pas Coluche qui aurait fait ça. Coluche, le seul truc qu’il avait copié sur les Américains c’était son embonpoint. Mais c’est vrai que les Américains ont le meilleur sens de l’humour au monde, il n’y a qu’à voir qui ils ont élu.

Pour l’instant ils n’ont d’ailleurs pas réagi parce qu’ils sont occupés par tout autre chose. On va enfin connaître la vérité sur l’assassinat de Kennedy. Alors s’il faut 55 ans pour connaître la vérité sur les grands mystères du monde, alors moi je vous dis, je n’aurai pas la patience d’attendre pour savoir ce qu’il est arrivé au visage des Bogdanoff. Mais bon, les Américains peuvent désormais consulter les archives de la CIA. Alors en France, on n’a pas d’archives de la CIA, mais à la place on consulte Michel Drucker, ce qui revient à peu près au même.

On parle de Noël en octobre

Et avant de partir j’ai un petit coup de gueule. Hier je vous ai parlé d’Halloween, mais en fait on a beau être en octobre, dans les magasins c’est déjà Noël. La pub à la télé c’est toujours la même chose : des jouets, des jouets, des jouets. Sur les chaînes d’information c’est pareil, ils n’arrêtent pas de dire : "on a déjoué un attentat". Moi je ne suis pas pressé d’être à Noël parce que c’est la période où je suis la plus grosse.



En septembre quand je rentre de vacances, on me dit toujours : "Oh tu as fondu !" Mais à Noël, on me dit plutôt : "Oh tu as mangé trop de fondu !" Je suis triste parce que Noël, c’est devenu une fête matérialiste. Alors moi je vais vous dire ce que je veux pour Noël : la paix dans le monde. Non je déconne, je veux un I-phone 8, comme tout le monde.