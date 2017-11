publié le 04/11/2017 à 11:51

Novembre est le mois le plus déprimant de l’année. Ce mois n’est pas du tout festif, il casse l’ambiance, c’est un peu le Gérard Collomb des mois. Du coup, c’est encore plus difficile pour moi de faire rire les gens. Mais heureusement, il se passe des choses incroyables. Un grand vide a été trouvé dans la pyramide de Khéops. Les égyptiens ont vraiment tout inventé, y compris la ligne éditoriale de NRJ12. Par contre je trouve ça fou, cette manie de vouloir révéler tout ce que l’Égypte antique a voulu nous cacher. Les pharaons avaient un certain sens du mystère et nous, 45 siècles plus tard, on est le peuple qui va tout révéler avec le hashtag #balancetonpharaon. Aucun respect.



Une pyramide, ça se respecte. C’est quand même une tombe. D’ailleurs je n’espère pas que les égyptiens fleurissent leurs cimetières à la Toussaint, parce que quand tu vois la taille du bazar il faut quand même un gros budget chrysanthèmes. Et à côté il y a bien sûr le sphinx, qui dans la mythologie pose des questions auxquelles il vaut mieux avoir la réponse sous peine de grandes souffrances. France 2 s’en serait d’ailleurs inspirée pour créer le personnage d’Élise Lucet.

Pas de marché de Noël pour Paris ?

Le marché de Noël des Champs-Élysées, où chaque année on pouvait acheter plein de spécialités comme le célèbre nougat de Montélimar fait en Roumanie, ou savourer un bon vin chaud tiède. Cette année l’organisateur, le célèbre forain Marcel Campion, n’aura pas le droit d’installer ses chalets de 5m2 à 12.000 euros de loyer. Marcel Campion, c’est la personne qui avait installé sa grande roue sans autorisation place de la Concorde. Lui, il est en roue libre au sens propre. D’ailleurs je pense qu’Emmanuel Macron à l’époque aurait été de son côté. Comme dans les sondages, il ne fait que monter et descendre, il vaut mieux pour lui qu’il aime les manèges.