Christine Berrou : "Merci Jackie et Michel Sardou"

publié le 22/10/2017 à 17:18

La pluie d'étoiles filantes : on m'a dit regarde le ciel et il va se passer quelque chose de merveilleux. J'ai regardé le ciel et au bout de dix minutes, j'ai eu une alerte sur mon téléphone qui me disait que Christine Boutin arrêtait la politique.



Emmanuel Macron fête ses dix ans de mariage avec Brigitte. Les noces d'étain. L'année prochaine ce sera les noces de corail : pour préserver les fonds marins, il vaut mieux s'offrir un objet dans les tons corail. Une couleur qui ne les dérange pas puisqu'ils arrivent à dîner en face de Donald Trump.

J'ai regardé les adieux de Michel Sardou aussi. Je l'adore lui, mais j'adorais aussi sa mère Jackie. Pour tout ce bonheur qu'ils nous ont apporté je tenais à leur dire merci. Merci Jackie et Michel… Si votre conjoint rit à cette phrase, ce n'est pas bon signe.



Il y a des informations insolites aussi. Un étudiant à Bordeaux vendait de la drogue pour payer ses études de commerce. Lui, tu ne sais pas s'il faut le présenter à la justice ou lui donner son diplôme d'office. Autre info insolite, la chaîne d'information Russia Today va débarquer en France en décembre. Je ne suis pas rassurée parce que l'invasion de la Crimée par Poutine a commencé comme ça. Je propose des mesures de rétorsion. Au hasard, on pourrait envoyer les équipes de NRJ 12 s'installer en Sibérie, ce serait un jumelage.



Enfin, un mot sur la disparition de Danielle Darieux. Jean Rochefort, Jeanne Moreau, la sortie de Boule et Bill 2, le cinéma français n'a vécu que des tragédies cette année.