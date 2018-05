publié le 06/05/2018 à 11:40

Depuis hier samedi 5 mai, la France a déjà épuisé toutes ses ressources naturelles prévues pour une année. Si tout le monde vivait comme nous il faudrait 3 planètes Terre. Si seulement La France insoumise pouvait multiplier les planètes aussi bien qu'elle multiplie les manifestants.



Nicolas Hulot a donné quelques conseils sur Twitter : manger des fruits de saison et limiter les matières plastiques. On dirait un médecin qui essaierait de soigner une triple fracture avec de l'éosine et un pansement Petit ours brun.

Moi, pour être écolo je fais du compost. Vous prenez les déchets végétaux et vous les mettez dans une poubelle à part, pour faire de l'engrais pour le jardin. Alors comme je n'ai pas de jardin, je prends mon compost et je le remets dans la poubelle normale. Notez qu'il y a quand même un effort de fait.