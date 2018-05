Christine Berrou : le Festival de Cannes expliqué à sa grand-mère

publié le 12/05/2018 à 11:08

Ma grand-mère ne comprend pas pourquoi tous les ans, des gens s'habillent comme au réveillon du Nouvel An pour monter un escalier. Au passage, savez-vous pourquoi le smoking est traditionnellement noir et blanc ? C'est pour mettre en valeur la robe de la dame que l'on accompagne. On sait donc pourquoi Brigitte Macron aime se faire photographier avec des pandas.



Je lui ai dit à ma grand-mère : "Mais mamie, ces gens qui montent l'escalier sont des stars". Et comment lui expliquer la programmation ? Il y a le film Blackkklansman, sur le Ku Klux Klan ; Dogman, sur le trafic de drogues ; Yomeddine, dont le personnage principal est un lépreux. Pour voir les films, il faut une accréditation, mais on oublie trop souvent de préciser qu'il faut aussi une ordonnance de Xanax.

On a autant de chance de voir ma grand-mère à Cannes que de voir Bernard Poirette pénétrer dans un magasin Naturalia. Même si ma mamie aurait aimé voir Édouard Baer, le maître de cérémonie. Enfin, il y a des trucs qu'il ne faut pas dire à ma grand-mère. Par exemple que la moitié du budget du Festival vient de fonds publics. Si ma mamie apprend que le tapis rouge a été payé avec son argent, elle va vouloir que les stars enlèvent leurs chaussures.