Christine Berrou : "Quand j'arrive au travail, ça sent le sapin"

Tel Emmanuel Macron, nous fêtons Noël sur le front mais sans personne en costume militaire moulant, enfin sauf si Vincent Perrot a reçu mon mail et a décidé d'en tenir compte. Je suis très heureuse de fêter Noël ici, les locaux de RTL sont décorés. Dans le hall, il y a un arbre magnifique. Quand j'arrive au travail, ça sent le sapin. J'ai l'impression d'être Jean-Marc Ayrault en 2014. Dans la tradition chrétienne, c'est ce soir que les Rois mages apporteront au petit Jésus l'or, l'encens et la myrrhe même si en 2017, ça lui ferait plus plaisir qu'on lui apporte un iPhone 10 et l'Amir, le chanteur. Ça a beau être Jésus, ça reste un gosse.



Il faut moderniser la religion. Je pensais par exemple que les sept péchés capitaux, il faut légaliser : orgueil, paresse, colère, allons-y, n'ayons plus peur d'être Français. Qu'importe nos croyances, en cette veille de Noël, j'ai une pensée pour les malheureux. Je parle des gens qui ont investi dans le bitcoin pour laquelle c'était une bonne idée d'investir en juin et qui a cette semaine une mauvaise presse. Pour Emmanuel Macron, c'est un peu l'équivalent d'Édouard Philippe.

En cette veille de Noël, j'ai aussi une pensée émue pour ces gardes-côtes américains qui ont sauvé une tortue empêtrée dans 800 kilos de sacs de cocaïne. 800 kilos de cocaïne, ils ne savaient plus si c'était une tortue ou le bus de tournée des Rolling Stones. J'ai enfin une pensée pour l'Arabie saoudite qui a mis fin à l'interdiction du cinéma. Ils vont enfin découvrir qu'un homme aussi peut porter une burka. Et oui, même qu'il se fait appeler Batman. Ce soir, je vais sûrement regarder la télé, je vois que TF1 a choisi de diffuser un film de boules, oui "Boule et Bill" avec Franck Dubosc et Marina Foïs.

Ce sera toujours mieux que le remake de Dirty Dancing diffusé jeudi qui leur a valu des milliers d'insultes sur Twitter. C'est pas facile de toucher aux films cultes et on a beau critiquer le PS, eux au moins, leur remake de Titanic était super bien réussi. Après ça change de l'énième rediffusion du père Noël est une ordure qui en ces temps d'effort écologique devrait désormais s'appeler, "Le père Noël est une ordure, oui mais c'est un être vivant, organique donc, on ne le met pas dans la poubelle verte mais au compost". Sinon je pensais aller voir "La Promesse de l'aube", film adapté du roman de Romain Gary. Vous connaissez la magnifique citation : "Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais". Pour moi ma mère elle a toujours été un peu relou, et du coup pour moi rapport à la vie, c'est une promesse tenue.



Mais mon coup de cœur de la semaine, c'est l'interview de l'actrice Anémone qui annonce dans Le Parisien "Je n'aime plus ce monde, je trouve ça con", "La célébrité, ça m'emmerde" ou encore "J'ai toujours adoré ne rien foutre." C'est incroyable Bernard, à Noël, on a enfin trouvé la femme de votre vie.