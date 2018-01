Mer de Chine : menace de marée noire historique après le naufrage d'un pétrolier

publié le 16/01/2018 à 06:27

C'est un pétrolier iranien qui a percuté un cargo chinois, le 6 janvier. Le "Sanchi" a pris feu, 32 marins ont disparu. Ils étaient iraniens et bangladais. Ils sont sans doute morts dans l'incendie très impressionnant du bateau.



Comme le pétrolier brûlait, au départ les autorités chinoises ont dit qu'il n'y avait pas de risque de marée noire, car le pétrole allait disparaître avec la combustion. Il y a eu, pendant une semaine, d'immenses flammes à la surface de la mer. Puis la catastrophe : le bateau a fini par couler dimanche 14 janvier.

Le pétrolier a dérivé dans les eaux japonaises, donc il y aura peut-être un peu plus de transparence dans les informations. Il a coulé avec sa cargaison. Il contenait trois fois plus d'hydrocarbure que l'Exxon Valdez, qui avait entraîné l'une des pires marées noires de l'histoire en Alaska en 1989.

Nuage toxique pour la faune et la flore

Ce bateau iranien transportait, pour le compte d'une filiale de Total, un hydrocarbure particulier. Ce sont des condensats. C'est du gaz qui devient liquide au contact du froid. Il reste à mi hauteur : il ne remonte pas à la surface, il ne coule pas.



Tout ce qui nage va être touché. Les condensats vont former un nuage toxique dans la mer. Ils risquent d'empoisonner les baleines, les tortues, les poissons et le plancton. Lundi 15 janvier, la nappe d'hydrocarbure faisait plus de 100 kilomètres carrés (20 kilomètres de long).



Dans l'une des plus grandes zones de pêche chinoise, selon Greenpeace, ce pourrait être aussi une catastrophe pour les pêcheurs.