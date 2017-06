Tributerre, la start-up qui vous aide à faire votre compost

publié le 13/06/2017 à 06:48

Il n'est pas si simple de faire du compost quand on n'y connait rien. La moitié des Français quand même disent avoir dans leur jardin un petit coin. Mais ils mettent essentiellement les déchets verts du jardinage, et ça ressemble plutôt à un tas de fumier qu'à du vrai compost. Là, vous allez pouvoir ajouter tous vos déchets organiques (restes de cuisine, épluchures). Ensuite vous enfoncez dans le compost ce capteur. Il a la forme d'une tige, et il va analyser une dizaine de paramètres (humidité, température, pH...). Il va vous dire, sur un petit écran chez vous, si vous devez ajouter de l'eau, mélanger, ou rajouter plutôt des feuilles, des branches ou des restes de repas.



La start-up Tributerre lance une campagne de financement participatif sur le site Ulule pour trouver de quoi commencer la fabrication. C'est une innovation qui a de l'avenir, sachant que 30% de nos poubelles contiennent aujourd'hui de la matière organique et qu'en 2025 nous devrons tous trier ce genre de déchets. Ce compostmètre servira aux personnes qui ont un jardin bien sûr, mais aussi dans les villes en bas des immeubles (il y a des habitants qui font ensemble leur compost).

En revanche, si vous habitez dans un petit appartement, la solution c'est d’adopter des lombrics dans une boîte spéciale. Cela marche très bien. Il suffit juste, pour éviter les odeurs et les mouches, de mettre tous vos déchets organiques (trognons de pommes, fleurs fanées...), sauf la viande le poisson et le fromage. Vous obtenez, avec vos nouveaux animaux de compagnie, un excellent terreau "fait maison" et gratuit.