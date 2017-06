Climat : Emmanuel Macron donne des gages aux ONG

et Loïc Farge

publié le 07/06/2017 à 06:56

Donald Trump s'est retiré de l'Accord de Paris sur le climat et la France entend bien prendre le leadership sur la question. D'abord un pied de nez : le gouvernement va créer un site Internet où des chercheurs américains pourront postuler pour venir travailler en France. Puisque Donald Trump leur coupe leurs crédits, un certain nombre seront accueillis chez nous. Ensuite, Nicolas Hulot va annoncer ce mercredi 7 juin en Conseil des ministres qu'il va élaborer une feuille de route. Il aura 15 jours pour lister toute une série de mesures concrètes pour expliquer comment la France va appliquer l'accord de Paris.



Il y aura dedans toutes les promesses de campagne du candidat Macron : le rattrapage de la fiscalité du diesel sur celle de l'essence, un plan d'investissement dans la rénovation des logements et les énergies vertes. Sur le plan international, Emmanuel Macron a promis aux ONG qu'il voulait enfin faire aboutir la taxe sur les transactions financières, une taxe européenne qui doit servir à financer les mesures sur le climat.

Enfin, le chef de l'État ira voir Angela Merkel pour négocier un marché du carbone efficace en Europe. C'est un système qui consiste à faire payer les entreprises polluantes (tant la tonne de carbone) et, au contraire, à récompenser celles qui font des efforts.



Les représentants des ONG se souviennent de toutes les belles promesses de François Hollande au début de son mandat. Mais ils avaient l'air agréablement surpris après leur rencontre avec Emmanuel Macron. Ils ont l'impression que le président de la République a enfin compris l’intérêt des sujets écologiques pour créer des emplois. Donc ils ont aimé ses promesses. Ils attendent maintenant les actes.