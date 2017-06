Agricool fait pousser des fraises en centre-ville dans des containers

publié le 12/06/2017 à 06:59

C'est un container totalement hermétique, sans fenêtre. À l'intérieur, leurs concepteurs nos deux inventeurs ont reconstitué la nature. Lumière LED, humidité, température : tout est contrôle par ordinateur. C'est de la haute technologie. La quantité exacte d'eau et de nutriments est envoyée sur chaque plante. Il n'y a pas de pesticides, et les fraises poussent sur des parois verticales (ça permet d'en mettre plus).



Le container fait 12 mètres de long, il tient sur deux places de parking. Le rendement est 120 fois supérieur à celui d'un producteur en pleine terre. Les deux inventeurs ont 30 ans. Guillaume et Gonzague sont tous deux fils d'agriculteurs et ont fait une école de commerce. Quand ils sont arrivés à Paris, ils ont été horrifiés par le goût des fruits. Leur défi a été de proposer aux citadins des fraises qui on du goût et qui ne voyagent pas.

En France, trois-quarts des fraises vendues en magasins parcourent plus de 2.500 kilomètres. Là, plus de transports : les fraises sont cueillie mûres et ça pollue moins. Un container a été installé à Bercy ; l'autre, à côté du Stade de France. Les premières fraises seront vendues 4 euros la barquette en juillet.



La start-up, qui s'appelle Agricool, emploie déjà 32 personnes (ingénieurs et agronomes). Elle a trouvé pour se financer des investisseurs qui y croient - Xavier Niel, ou le patron du site Vente privée, qui ont investi 4 millions d'euros pour l'instant. L'agriculture urbaine est, pour eux, une solution d'avenir.