Vaisselle jetable : une interdiction pas si simple à mettre en place

Souvenez-vous : quand les sacs plastiques de supermarchés ont été interdits, cela a été formidable. Ils venaient tous de Chine. Ils sont remplacés aujourd'hui par des sacs fabriqués en France biodégradables, en maïs ou pomme de terre. Cela a créé 3.000 emplois. Et voilà que l'interdiction de la vaisselle jetable va entraîner exactement l'effet contraire.



Les assiettes ou les gobelets en plastique sont aujourd'hui fabriqués en France. Quand ils seront interdits, ils seront remplacés par des verres ou des assiettes en carton qu'il va falloir importer. Car les fabricants français n'ont pas la technologie pour l'instant pour les faire. Cela va plutôt supprimer des emplois.

Si ces fabricants français ne sont pas prêts, c'est que la loi prévoit aussi que les futures gobelets et assiettes devront être biodégradables dans n'importe quel jardin de particulier. Vous prenez l’apéro, vous jetez le verre à la fin avec vos épluchure de légumes, et tout cela devient en théorie de l'engrais six mois plus tard. Les fabricants répondent que pour eux, il est impossible de faire un verre à la fois suffisamment solide et qui se dégrade tout seul dans un potager.



Pour l'instant cette loi, initiée par Ségolène Royal, semble très compliquée à mettre en oeuvre. Mais il reste trois ans. Certains fabricants français comptent bien quand même accélérer la recherche et finir par trouver des nouveaux matériaux biodégradables qui seront faits en France, avec du maïs français. L'interdiction de la vaisselle en plastique pour nos pique-niques est prévue en janvier 2020.