Sprays assainissants, anti-acariens : jetez tout !

publié le 09/03/2017 à 06:35

L'eucalyptus, la menthe et toutes autres sortes d'huiles essentielles vous donnent l'impression que votre air intérieur est plus sain. Et bien c'est le contraire ! L'association 60 millions de consommateurs a analysé 46 produits. D'abord les aérosols qui assainissent l'air, avec souvent sur l'étiquette "100% bio", "produits naturels". En fait, ils dégagent des composés volatiles et des particules fines. Certes ils vont tuer quelques virus et bactéries. Et encore ! Il faut bien regarder sur le mode d'emploi.



Il faut les vaporiser sur le lit et les meubles. Faire "pschitt" deux fois dans l'air ne sert à rien. Et surtout, ce n'est pas ce qui va empêcher toute votre famille d'attraper la grippe si vous êtes vous-même malade. Les anti-acariens, c'est encore pire car ils dégagent en plus des pesticides, donc des perturbateurs endocriniens.

60 millions de consommateurs rappelle que c'est le même principe pour tous les désodorisants. Tout ce qui sent bon, en fait, ce n'est pas bon. Y compris l'encens, le papier d'Arménie : tout ce qui se consume augmente la pollution intérieure. Le seul moyen pour assainir vraiment l'air de sa maison, c'est d'ouvrir la fenêtre : aérer de temps en temps au moins un quart d'heure.