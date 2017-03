Paris : des moutons pour remplacer les tondeuses le long du périphérique

publié le 07/03/2017 à 07:03

C'est assez surprenant d'apercevoir des moutons le long du périphérique parisien, juste après la porte de Bercy. À cet endroit, il y a huit voies de circulation, un bruit d'enfer et six moutons tout noirs. Un enclos de 2 mètres de haut a été construit. C'est plutôt joli, l'herbe est bien verte et il y a des jonquilles. Car le mouton d'Ouessant déteste les jonquilles (il les épargne donc).



Ces moutons vont rester jusqu'en septembre. Si le test est concluant, leur zone de pâturage sera étendue. En juin, ils seront tondus comme tous les moutons sur place. La laine sera transformée en ponchos et en bonnets par une PME bretonne. Un berger va venir une fois par semaine voir si tout va bien. Car l'endroit n'est pas vraiment bucolique.

Premier problème : la pollution de l'air. Selon les spécialistes du mouton, c'est un animal qui vit trop peu de temps pour développer un cancer. Autre problème : le bruit. Pareil : cela ne devrait pas trop le déranger. Ce n'est pas pire que les bellement dans une bergerie. En revanche, la terre où pousse l'herbe a été soigneusement analysée. Les taux de polluants seraient sans danger pour les moutons qui, de toute façon, ne termineront jamais en gigot.



C'est la PME Greensheep qui les loue a la mairie de Paris. Elle en possède 400 en France qu'elle loue aussi a des grandes entreprises pour remplacer les tondeuses. C'est 25% moins cher et beaucoup plus écologique. Car même si le mouton émet des gaz, l'économie de carburant donne un bilan carbone largement positif.