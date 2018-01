publié le 04/01/2018 à 07:05

Pékin n'avait pas connu un hiver aussi propre depuis longtemps. Les mesures spectaculaires prises pour lutter contre la pollution semblent enfin avoir des résultats. Depuis quelques semaines, il y a trois fois moins de journées très polluées : les Chinois respirent mieux.



Il y a cinq ans, les autorités ont eu peur. L'air était tellement pollué - on parlait alors "d'airpocalypse" - que l'opinion publique a commencé à grogner. Pour éviter des révoltes, les autorités chinoises ont pris des mesures. Et là-bas on ne passe pas dix ans à débattre ou à faire des enquêtes d'utilité publique.

La ville de Pékin a par exemple fermé toutes ses centrales à charbon, dans 28 grandes villes la circulation a été réduite, les autorités sont en train de dépenser des millions de yuans pour inciter les consommateurs à acheter des voitures électriques, des usines ont dû se moderniser sinon elles fermaient.

Près de 2 millions de familles ont également dû changer de chaudière sans discuter. Elles sont passées du fioul ou du charbon au gaz. Petit problème au départ : les chaudières nouvelles ont été installées, mais il a fallu plusieurs mois avant d'avoir du gaz dans les tuyaux.



Résultat de cette politique qui pourrait rendre jaloux Nicolas Hulot et Anne Hidalgo réunis : une baisse d'au moins 20% des particules fines, un ciel beaucoup plus bleu dans les grandes villes, moins d'hospitalisation pour problèmes pulmonaires. Et il était temps : en Chine, il y a 3.000 morts par jour liées à la population, soit plus d'un million par an.