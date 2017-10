Peu de fast-foods trient leurs déchets à ce jour

publié le 24/10/2017 à 06:43

Les emballages de hamburgers, les verres à soda, les cornets de frites... Tout part à la poubelle. Or, ils sont en carton parfaitement recyclable. Il existe une loi qui oblige les restaurateurs en France à trier leur déchets. Cette loi est applicable depuis plus d'un an et demi. Mais d'après l'enquête minutieuse de Zero Waste, qui a analysé les poubelles de 122 restaurants, elle n'est pas respectée. Quand le client part avec son burger le manger sur un banc ou chez lui, là c'est lui qui est responsable de ses déchets. En revanche, pour tous les emballages qui restent sur place dans la salle de restaurant, les fast-foods en sont toujours propriétaires, et doivent les trier.



Cette enquête de Zero Waste leur met la pression. Les restaurateurs disent qu'ils vont changer, qu'ils ont eu peu de temps. Car ils voulaient être sûrs que quand ils trient - c'est un coût -, il faut rajouter des poubelles, qu'ensuite la chaîne de recyclage était suffisamment organisée. McDonald's, par exemple, teste le tri dans quarante restaurants et promet de le développer rapidement.

Si la loi a mis si longtemps à être appliquée, c'est aussi parce que personne ne sait vraiment qui devait contrôler. Quand vous faites voter une loi, il faut ensuite identifier l'administration qui va en surveiller l'application, et là ce n'est pas encore très clair. Est-ce la DGCCRF (Direction général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) ou le ministère de l'Agriculture ? Quand il y aura enfin des contrôles et des sanctions, la restauration rapide, plutôt lente sur le sujet, devrait mieux trier ses déchets.