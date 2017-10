publié le 19/10/2017 à 08:42

Déjà en 2016, la production de miel n'avait pas atteint les 10.000 tonnes. Cette année ce sera pareil, selon les informations de RTL. La récolte va être très mauvaise. On produit en France aujourd'hui trois fois moins de miel qu'il y a vingt ans. À cause de la météo, d'abord. Le gel au printemps, puis la sécheresse, n'ont pas permis aux abeilles de manger suffisamment. L'autre raison, ce sont toujours les pesticides. Quand vous mettez sur un champs de tournesol un produit pour tuer les insectes parasites, ça tue en même temps les insectes utiles.



Ce jeudi 19 octobre, le Syndicat des apiculteurs va dévoiler une étude réalisée auprès de coopérative agricoles. Elle montre comment les paysans sont incités à mettre tel produit chimique sur leur culture. On leur conseille, on leur vend, et ils n'ont pas tellement choix quand ils sont dans un système coopératif.

La France importe l'essentiel du miel qu'elle consomme

Il y a un débat en France. Les consommateurs ont peur des pesticides. Les agriculteurs - qui sont les premiers à tomber malade - veulent faire des efforts. Le président de la République veut les interdire. Mais sur le terrain, on voit que c'est compliqué. Les grands tueurs d’abeille sont les néonicotinoïdes, qui ont été interdits en France par Ségolène Royal, à partir (en principe) de septembre prochain. Le décret d'application n’est toujours pas paru.

En attendant, les abeilles continuent de disparaître. La France doit importer les trois-quarts du miel qu'elle consomme, souvent de Chine. Et ce n'est pas du vrai miel, car on trouve dedans des additifs, du sirop de maïs, du sucre, de la mélasse et du riz.